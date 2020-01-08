В январе цены на газ в Европе могут снизиться, - Нафтогаз
Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил в интервью, опубликованном на канале компании в YouTube.
"Весь рынок готовился к тому, что транзит может быть прерван. Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас при условии продолжения транзита трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа ", - сказал он.
Напомним, 1 января истек заключен в 2009 году транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом.
По новому контракту в 2020 году Газпром отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 млрд кубометров газа, а в 2021- 2024 годах - не менее 40 млрд кубометров. Договоренности также предусматривали, что Газпром заплатит Нафтогазу $ 2,9 млрд компенсации во исполнение решений Стокгольмского арбитража. Нафтогаз получил эти деньги 27 декабря.
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