В Украине сформировали группу спасателей и экспертов для помощи в идентификации погибших и расследовании авиакатастрофы в Иране, - МВД

8 января, 2020, 11:11

8 января Министерство внутренних дел сформировало группу специалистов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 9:30 МВД Украины и ГСЧС Украины вошли в оперативный штаб Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданного в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

"В Иран будет направлена группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследования причин трагедии", - сообщили в пресс-службе.

"Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны", - добавили в министерстве.