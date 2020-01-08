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Espreso.tvОбществоВ Украине сформировали группу спасателей и экспертов для помощи в идентификации погибших и расследовании авиакатастрофы в Иране, - МВД

В Украине сформировали группу спасателей и экспертов для помощи в идентификации погибших и расследовании авиакатастрофы в Иране, - МВД


фото: reuters
8 января Министерство внутренних дел сформировало группу специалистов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 9:30 МВД Украины и ГСЧС Украины вошли в оперативный штаб Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданного в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

"В Иран будет направлена группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследования причин трагедии", - сообщили в пресс-службе.

"Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны", - добавили в министерстве.

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.

  • Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .

  • После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.

  • В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.

  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.

 

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