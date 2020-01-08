В Украине сформировали группу спасателей и экспертов для помощи в идентификации погибших и расследовании авиакатастрофы в Иране, - МВД
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 9:30 МВД Украины и ГСЧС Украины вошли в оперативный штаб Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданного в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.
"В Иран будет направлена группа украинских специалистов для помощи в поиске и расследования причин трагедии", - сообщили в пресс-службе.
"Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны", - добавили в министерстве.
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Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.
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В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
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Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
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