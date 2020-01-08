В Одесской области мужчина взял в заложники родную сестру с малолетними детьми и угрожал им топором

8 января, 2020, 15:24

8 января 21-летний житель Овидиопольского района закрыл в доме сестру с тремя детьми и угрожал им топором и ножом, пока его не задержали полицейские

Об этом сообщили в Овидиопольском отделе полиции в Одесской области.

Правоохранители утверждают, что когда приехали на вызов, молодой человек угрожал и им.

Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. По требованию открыть дверь и выпустить женщину с детьми вооруженный топором и ножом злоумышленник, который закрылся в доме, стал угрожать расправой и полицейским.

"Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь "заложникам" пришли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их четким действиям женщина с детьми были освобождены, а их агрессивный родственник - задержан", - рапортуют в полиции.

Правоохранители утверждают, что причиной поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

"Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - добавляют в Нацполиции.