В Одессе вооруженный мужчина ворвался в аэропорт и заставлял людей "эвакуироваться", - Нацполиция

8 января, 2020, 13:19

В Одессе вооруженный человек утром 8 января ворвался в аэропорт и начал кричать о минировании объекта, впоследствии его задержали

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Одесской области.

"Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился в явно неадекватном состоянии, немедленно задержали ", - говорится в сообщении Нацполиции.

Мужчина оказался 26-летним одесситом. В ходе осмотра транспортного средства молодого правоохранители изъяли пневматическое оружие.

Бывший советник председателя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что на верхней одежде молодого человека была надпись "Совесть".

С правонарушителем работают полицейские. Проверяется его причастность к сообщению о минировании аэропорта и других объектов Одессы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.