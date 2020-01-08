В Минэкономразвития анонсировали реформу профсоюзов
8 января, 2020, 13:16
Министр развития экономики Тимофей Милованов анонсировал проведение в Украине реформы профсоюзов
Об этом Милованов написал в своем Facebook .
По мнению министра, существующие профсоюзы выполняют на предприятиях номинальную функцию и не защищают права работников. В качестве примера Милованов привел ситуацию на заводах, принадлежащих олигархам.
"Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают, и просто получают (обязательное) процент с зарплаты рабочих", - отметил министр.
По словам Милованова, ситуация с профсоюзами должна измениться.
"Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - добавил министр.
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