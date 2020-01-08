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Espreso.tvОбществоВторой раз в красном платье и с автоматом: Черновол записала видео

Второй раз в красном платье и с автоматом: Черновол записала видео

Экс-нардеп Украины Татьяна Черновол с автоматом в руках и красном платье рассказала, как получила наградной автомат

Соответствующий видеоролик Черновол опубликовала в своем Telegram-канале.

"Рассказываю, как я получила наградной автомат. А еще, как ветеран трех Майданов анонсирую запуск видеопроекта - советы революционерам", - написала Черновол.

В начале декабря Татьяна Черновол записала подобное видео с автоматом и в красном платье, где призвала "не допустить капитуляции".

 

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