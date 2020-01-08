В Казахстане активисты просят Украину не выдавать Нур-Султану казахскую оппозиционную блогершу

8 января, 2020, 14:56

8 января казахские активисты собрались на площади Независимости крупнейшего города страны Алматы и просят Украину не выдавать власти оппозиционную блогершу Жанару Ахмет

Об этом сообщает издание " Радио Свобода ".

"Десятки людей, собравшихся на центральной площади Республики у памятника Независимости Казахстана, выразили соболезнования народу Украины в связи с авиакатастрофой украинского пассажирского самолета в Иране, и призвали Украину не прибегать к экстрадиции блогера, которая с 2017 года находится в Киеве с маленьким сыном и известна на имена Жанара или Жанна Ахмет или Ахметова или Жанна Бота ", - рассказывают журналисты.

Активисты, пришедшие на митинг в Алматы заявили, что на родине ее ждут репрессии и запрос Казахстана о ее экстрадиции - это "политический заказ палачей от власти".

Сама Жанара Ахмет во вторник, 7 января, сообщила, что Казахстан просит о ее экстрадиции по статье о мошенничестве, но она утверждает, что долговой задолженности в рамках этого уголовного дела у нее уже нет, что доказано украинским судом. Ахмет отбыла за ней полтора года за решеткой в Казахстане, а все ее имущество конфисковали. После того, как ее отпустили под полицейский надзор, она отбыла под ним еще шесть с половиной лет, а 2017 года, утверждает женщина, против нее начали "фабриковать уголовное дело" по заявлению человека, который назвал себя пострадавшим от действий блогера.

Жанара утверждает, что новое давление на нее как на "ожесточенную мошенницу" начался после того, как 2014 году она начала вести активную оппозиционную блогерскую деятельность и публиковаться в оппозиционной газете "Трибуна".

"Казахстанские средства массовой информации писали, что блогера было осуждено 2009 года по делу о мошенничестве до семи лет лишения свободы, но в 2010-м ей отложили исполнения наказания до 2021 года, когда ее сыну исполнится 14, и перевели под полицейский надзор. 2017 женщина сбежала в Украину, где с тех пор продолжаются судебные процессы вокруг ее просьбы об убежище, отказов Киева предоставить это убежище и просьб Казахстана о ее экстрадиции ", - добавляют в издании.