В Греции стреляли в экс-футболиста "Ювентуса"

8 января, 2020, 10:24

Бывший форвард итальянского "Ювентуса" серб Дарко Ковачевич получил вооруженное нападение в пригороде Афин

Об этом сообщает Informer.rs .

По данным источника, в Ковачевича стреляли из машины, когда он находился у своего дома в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это огнестрельное ранение или Ковачевич травмировался во время падения.

Нападавшие позже сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича и исчезли В обгоревшей авто полиция обнаружила оружие.

46-летний Ковачевич кроме "Ювентуса" также выступал за сербские "Пролетер", "Црвену Звезду", английский "Шеффилд Уэнсдей", испанский "Реал Сосьедад", итальянский "Лацио" и греческий "Олимпиакос".