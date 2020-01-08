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Espreso.tvСпортВ Греции стреляли в экс-футболиста "Ювентуса"

В Греции стреляли в экс-футболиста "Ювентуса"


фото: informer.rs
Бывший форвард итальянского "Ювентуса" серб Дарко Ковачевич получил вооруженное нападение в пригороде Афин

Об этом сообщает Informer.rs .

По данным источника, в Ковачевича стреляли из машины, когда он находился у своего дома в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это огнестрельное ранение или Ковачевич травмировался во время падения.

Нападавшие позже сожгли автомобиль, из которого стреляли в Ковачевича и исчезли В обгоревшей авто полиция обнаружила оружие.

46-летний Ковачевич кроме "Ювентуса" также выступал за сербские "Пролетер", "Црвену Звезду", английский "Шеффилд Уэнсдей", испанский "Реал Сосьедад", итальянский "Лацио" и греческий "Олимпиакос".

 

 

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