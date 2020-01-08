В 2019 году в мире убили 49 журналистов

8 января, 2020, 16:57

Международная федерация журналистов в 2019 году зафиксировала 49 убийств

Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ.

"МФЖ фиксирует очевидное уменьшение количества убитых журналистов по сравнению с 2018 годом, когда было зафиксировано 95 фактов. Но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиаработников должны нести ответственность представители власти", - говорится в сообщении.

Федерация журналистов опубликовала, где именно и сколько убили журналистов: Африка - 9, Азиатско-Тихоокеанский регион - 12, Европа - 2, Латинская Америка 18, Ближний Восток и Арабский мир - 8.

Мексика возглавила список самых опасных стран из 10 убийствами журналистов, которые расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов. Целенаправленные нападения унесли жизни пятерых журналистов в Афганистане и четырех в Пакистане.

"МФЖ и ЕФЖ зафиксировали два убийства журналистов в 2019 году на Европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в частности вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: три смерти в 2016 году, пять - в 2017 году, четыре - в 2018 году и две - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет ", - подчеркнули в НСЖУ.

Платформа Совета Европы по защите журналистики официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, с учетом 14 убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также отметили Россию (6 случаев безнаказанности), Украина (6), Турцию (4), Азербайджан (2), Мальту (1), Черногорию (1), Великобританию (1) и Сербию (1).