Укрзализныця назвала сумму убытков от пассажирских перевозок в 2019 году
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В УЗ отметили, 2019 году приняли в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя (16 вагонов купейного типа и два типа СВ). Также компания подписала поставку еще 26 вагонов в 2020 году.
"Кроме закупки новых, Укрзализныця также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации. Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Общая сумма инвестиций в КВР в 2019 году превысила 340 млн грн ", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд грн, из них примерно 60% - от пригородных перевозок.
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