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Espreso.tvОбществоУкраине разрешили продавать яйца в Японию

Украине разрешили продавать яйца в Японию


фото: microbiya
Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта яиц из нашей страны, которые предназначены для потребления человеком

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

С января по ноябрь 2019 года Украина экспортировала 129 тыс. тонн яиц на сумму более $ 104 млн, что на 22% превышает ту, которую заработали на поставках этой же продукции за аналогичный период 2018-го. Главными покупателями яиц были Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Виргинские острова.

 
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