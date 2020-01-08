Украине разрешили продавать яйца в Японию
8 января, 2020, 15:22
Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта яиц из нашей страны, которые предназначены для потребления человеком
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
С января по ноябрь 2019 года Украина экспортировала 129 тыс. тонн яиц на сумму более $ 104 млн, что на 22% превышает ту, которую заработали на поставках этой же продукции за аналогичный период 2018-го. Главными покупателями яиц были Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Виргинские острова.
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