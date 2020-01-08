Украинцы в 2019 году продали на $ 176 млн больше валюты, чем купили в банках
8 января, 2020, 14:49
В 2019 году украинцы продали банкам $ 14,94 млрд, а купили в банках $ 14,76 млрд
Такие данные приводятся в официальной статистике Нацбанка.
Объемы продаж валюты превысили объемы покупки валюты украинском на $ 176 млн. Такая тенденция свидетельствует о росте доверия к гривне и уменьшения количества валюты на руках у населения.
За декабрь украинцы значительно оживились на валютном рынке, продав $ 1,66 млрд в банковских обменниках - всего с начала 2019 года. Объемы покупки иностранной валюты населением составили $ 1,48 млрд.
Также в декабре наблюдался рекордный всплеск предложения валюты на межбанковском рынке. В общем декабрь стал месяцем, в течение которого НБУ выкупил всего валюты - почти $ 3 млрд.
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