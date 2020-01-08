8 января, 2020, 11:44

Эксперты оценивают импорт бананов в Украину за 12 месяцев 2019 году в 270-275 тысяч тонн, что на 8-9% больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2018 году

Об этом сообщает информирует Еast-fruit .

"Характерно, что рекордный объем импорта бананов в Украину отмечается на фоне растущего производства украинских фруктов и ягод и сокращение численности потребителей после потери контроля над АР Крым и несколькими районами Донецкой и Луганской областей страны. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году. А это говорит о еще более резкий рост потребления этих экзотических фруктов в расчете на одного жителя Украины ", - рассказала директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

По оценкам УПОА, в 2019 году каждый житель Украины впервые употребил в среднем более 6 кг бананов в год. Таким образом потребление бананов украинцами в среднем выросла на 20-22% относительно уровня 2013 года.

"Потребление бананов продолжает расти, несмотря на огромную диспропорцию в ценах на банан и яблоко на внутреннем рынке. Даже во второй половине календарного 2019 года, когда цены на яблоко практически удвоились, бананы и раньше продавались в среднем на 70-80% дороже в розницу, а их импорт продолжал расти. и в первой половине сезона, когда розничные цены на банан были в три раза выше, чем на яблоко, импорт бананов также бил рекорды ", - отметил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации О Н (ФАО) Андрей Ярмак.

По его словам, в среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 грн ($ 7,2), а на яблоко - всего около 110 грн ($ 4,7).

Аналитики УПОА оценивают розничный оборот бананов в Украину в 7,5 млрд грн ($ 320 млн), в то время как розничный оборот яблок в стране не превышал 4,4 млрд грн ($ 190 млн).

Кроме банана, Украина продолжает наращивать импорт и других тропических фруктов: мандарина, апельсина, лимона, грейпфрута, хурмы, киви, авокадо, ананаса, манго и другие фрукты.