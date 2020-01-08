 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина договаривается с Ираном о транспортировке погибших в авиакатастрофе украинцев, - СНБО

Украина договаривается с Ираном о транспортировке погибших в авиакатастрофе украинцев, - СНБО


фото: reuters
Украина договаривается с Ираном о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности ", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
  • В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
  • В правительстве Ирана назвали причину падения украинского самолета.
  • МИД обнародовал информацию о гражданстве всех погибших в авиакастрофе в Иране.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2020 среда

больше новостей

8 января, 2020 среда

7 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать