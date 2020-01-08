Украина договаривается с Ираном о транспортировке погибших в авиакатастрофе украинцев, - СНБО

8 января, 2020, 11:07

Украина договаривается с Ираном о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности ", - говорится в сообщении.