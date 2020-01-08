Украина договаривается с Ираном о транспортировке погибших в авиакатастрофе украинцев, - СНБО
8 января, 2020, 11:07
Украина договаривается с Ираном о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности ", - говорится в сообщении.
Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности.- Пресс-служба СНБОУ (@rnbo_gov_ua) 8 января 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана назвали причину падения украинского самолета.
- МИД обнародовал информацию о гражданстве всех погибших в авиакастрофе в Иране.
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