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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: суд перенес заседание по Антоненко, потому что подозреваемого не доставили на апелляцию

Убийство Шеремета: суд перенес заседание по Антоненко, потому что подозреваемого не доставили на апелляцию


фото: pravda.ua
8 января в Апелляционном суде Киева начали рассматривать апелляцию на арест Андрея Антоненко, который подозревается в организации убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Антоненко в суд не доставили, он общался с СИЗО в режиме видеоконференции.

Антоненко попросил доставить его в суд. По словам его адвокатов, качество изображения и звука было неудовлетворительным, поэтому было плохо слышно.

Коллегия судей объявила перерыв до пятницы, 10 января, и распорядилась доставить Антоненко в здание Апелляционного суда.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар.
  • Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
  • 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.
  • 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.
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