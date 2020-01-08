Убийство Шеремета: суд перенес заседание по Антоненко, потому что подозреваемого не доставили на апелляцию

8 января, 2020, 17:18

8 января в Апелляционном суде Киева начали рассматривать апелляцию на арест Андрея Антоненко, который подозревается в организации убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Антоненко в суд не доставили, он общался с СИЗО в режиме видеоконференции.

Антоненко попросил доставить его в суд. По словам его адвокатов, качество изображения и звука было неудовлетворительным, поэтому было плохо слышно.

Коллегия судей объявила перерыв до пятницы, 10 января, и распорядилась доставить Антоненко в здание Апелляционного суда.