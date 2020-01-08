Убийство Шеремета: Антоненко рассказал об отношениях с другими фигурантами дела

8 января, 2020, 16:13

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал об отношениях с фигурантами дела Яной Дугарь, Юлией Кузьменко и супругами Грищенко

Об этом он рассказал в интервью theБабелю .

"С супругами Грищенко не знаком. Однажды, летом 2019 я со многими артистами давал концерт. После выступления подошла женщина и попросила сделать фото. Я, конечно, согласился. Впоследствии оказалось, что это была Инна Грищенко. Вот и все знакомство", - сказал Антоненко.

Он также рассказал о знакомстве с Юлией Кузьменко.

"Нас познакомил досадный случай. Хотя это тоже трудно назвать знакомством. Произошло ДТП - моего сына сбила машина, водитель скрылся с места происшествия. Дело было громкое, о нем говорили по радио и телевидению. Я искал свидетелей, написал в Facebook, и Юля откликнулась. Оказалось, что это такси вызвала именно она. Мы обменялись номерами телефонов, созвонились. В Facebook есть вся эта информация - сообщение о переносе суда. Мы даже в суде не виделись ", - рассказал Антоненко.

Он добавил, что впервые увидел ее через несколько дней после убийства,

"Впервые я фактически увидел Юлю у себя на концерте 21 июля 2016 года, то есть через несколько дней после трагедии. На концерт я пригласил ее раньше. До этого всю весну и начало лета я провел в АТО с концертами. Это все подтверждено и легко проверяется. Уверенно можно сказать, что полноценное знакомство состоялось 21 июля 2016 года. К тому моменту мы не виделись и не переписывались в статусе друзей ", - сказал Антоненко.

Дугарь, по его словам, он не знает.

"Яну Дугарь я не знаю вообще. О ее существовании узнал из подозрения", - добавил он.