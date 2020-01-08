Убийство Шеремета: Антоненко рассказал об отношениях с другими фигурантами дела
Об этом он рассказал в интервью theБабелю .
"С супругами Грищенко не знаком. Однажды, летом 2019 я со многими артистами давал концерт. После выступления подошла женщина и попросила сделать фото. Я, конечно, согласился. Впоследствии оказалось, что это была Инна Грищенко. Вот и все знакомство", - сказал Антоненко.
Он также рассказал о знакомстве с Юлией Кузьменко.
"Нас познакомил досадный случай. Хотя это тоже трудно назвать знакомством. Произошло ДТП - моего сына сбила машина, водитель скрылся с места происшествия. Дело было громкое, о нем говорили по радио и телевидению. Я искал свидетелей, написал в Facebook, и Юля откликнулась. Оказалось, что это такси вызвала именно она. Мы обменялись номерами телефонов, созвонились. В Facebook есть вся эта информация - сообщение о переносе суда. Мы даже в суде не виделись ", - рассказал Антоненко.
Он добавил, что впервые увидел ее через несколько дней после убийства,
"Впервые я фактически увидел Юлю у себя на концерте 21 июля 2016 года, то есть через несколько дней после трагедии. На концерт я пригласил ее раньше. До этого всю весну и начало лета я провел в АТО с концертами. Это все подтверждено и легко проверяется. Уверенно можно сказать, что полноценное знакомство состоялось 21 июля 2016 года. К тому моменту мы не виделись и не переписывались в статусе друзей ", - сказал Антоненко.
Дугарь, по его словам, он не знает.
"Яну Дугарь я не знаю вообще. О ее существовании узнал из подозрения", - добавил он.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
- 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.
- 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января
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