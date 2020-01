Синоптик Диденко предупредила о дожде и мокром снеге

8 января, 2020, 16:32

9 января в Украину придет атмосферный фронт и поэтому на Западе, Севере и в центральной части ожидаются дождь и мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Соответственно, все метеозависимые - залегают или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления. Юг и Восток Украины обойдутся пока сухой погодой", - предупредила Наталья Диденко.



Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, от -2 до-7 ° C, а 9 января днем потеплеет снова до + 3 ° C.



В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 ° C, днем 0 + 2 ° C.



В дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться.