Синоптик Диденко предупредила о дожде и мокром снеге
8 января, 2020, 16:32
"Соответственно, все метеозависимые - залегают или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления. Юг и Восток Украины обойдутся пока сухой погодой", - предупредила Наталья Диденко.
9 января в Украину придет атмосферный фронт и поэтому на Западе, Севере и в центральной части ожидаются дождь и мокрый снег
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Соответственно, все метеозависимые - залегают или дома на диванах или на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления. Юг и Восток Украины обойдутся пока сухой погодой", - предупредила Наталья Диденко.
Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, от -2 до-7 ° C, а 9 января днем потеплеет снова до + 3 ° C.
В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 ° C, днем 0 + 2 ° C.
В дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться.
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