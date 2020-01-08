Стали известны кандидаты на пост главы Нацслужбы здоровья
8 января, 2020, 18:08
9 января состоится конкурс на нового главу Национальной службы здоровья Украины
Об этом сообщает 24 канал .
Список кандитатов:
- Директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский;
- Временная исполняющая обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан;
- Заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева;
- Экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко,
- Экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский;
- Руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов;
- Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Василий Гостюк;
- Предпринимательница Марина Алтухова.
НСЗУ- орган, который руководит финансами в сфере здравоохранения: подписывает и расторгает договоры с медицинскими учреждениями; платит за медицинское обслуживание украинцев и будет контролировать качество этого обслуживания; возмещает стоимость лекарств; получает и обрабатывает персональные данные и другую информацию о пациентах;
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести