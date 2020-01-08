Стали известны кандидаты на пост главы Нацслужбы здоровья

8 января, 2020, 18:08

9 января состоится конкурс на нового главу Национальной службы здоровья Украины

Об этом сообщает 24 канал .

Список кандитатов:

Директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский;

Временная исполняющая обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан;

Заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева;

Экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко,

Экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский;

Руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов;

Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Василий Гостюк;

Предпринимательница Марина Алтухова.

НСЗУ- орган, который руководит финансами в сфере здравоохранения: подписывает и расторгает договоры с медицинскими учреждениями; платит за медицинское обслуживание украинцев и будет контролировать качество этого обслуживания; возмещает стоимость лекарств; получает и обрабатывает персональные данные и другую информацию о пациентах;