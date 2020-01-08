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Espreso.tvОбществоСтали известны кандидаты на пост главы Нацслужбы здоровья

Стали известны кандидаты на пост главы Нацслужбы здоровья

9 января состоится конкурс на нового главу Национальной службы здоровья Украины

Об этом сообщает 24 канал .

Список кандитатов:

  • Директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский;
  • Временная исполняющая обязанности главы НСЗУ Оксана Мовчан;
  • Заместитель главы НСЗУ Наталья Рябцева;
  • Экс-глава подкомитета по вопросам законодательного обеспечения развития фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады VIII созыва по здравоохранению Андрей Шипко,
  • Экс-заместитель директора государственного предприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский;
  • Руководитель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов;
  • Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Василий Гостюк;
  • Предпринимательница Марина Алтухова.

НСЗУ- орган, который руководит финансами в сфере здравоохранения: подписывает и расторгает договоры с медицинскими учреждениями; платит за медицинское обслуживание украинцев и будет контролировать качество этого обслуживания; возмещает стоимость лекарств; получает и обрабатывает персональные данные и другую информацию о пациентах;

 

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