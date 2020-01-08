Соперник отметил недостаток Усика, который будет мешать ему в супертяжелом весе
Об этом сообщает Vringe.com.
По словам Хантера, который проиграл Усику в 2017 году в бою за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), главным недостатком украинца в супертяжелом весе станет отсутствие у него мощного удара.
"В маневренности в этом дивизионе мне мало кто даст фору. Но и удар здесь очень важен. И он у меня есть. А вот в Усика с этим могут возникнуть проблемы. Посмотрим, сумеет ли он изменить свой стиль. Уверен, он может вкладываться в удары, бить намного сильнее. Но это палка о двух концах, ведь в таком случае он и сам будет пропускать больше. Не уверен, что он готов на это пойти", - сказал Хантер, который также недавно выступает в супертяжелом весе.
- Напомним, британский тяжеловес Энтони Джошуа решил отказаться от титула чемпиона мира WBO, за который в следующем бою поспорит официальный претендент на пояс украинец Александр Усик.
- Другой британский боксер Тайсон Фьюри назвал несправедливым решение отдать Александру Усику первое место в рейтинге WBO и назвал его бездомным.
Читайте также
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
-
-
Читайте также
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
-
-