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Espreso.tvСпортСоперник отметил недостаток Усика, который будет мешать ему в супертяжелом весе

Соперник отметил недостаток Усика, который будет мешать ему в супертяжелом весе


фото: fightnews.info
Американский боксер Майл Хантер заявил, что для украинца Александра Усика главной проблемой в супертяжелом весе станет отсутствие мощного удара

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам Хантера, который проиграл Усику в 2017 году в бою за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), главным недостатком украинца в супертяжелом весе станет отсутствие у него мощного удара.

"В маневренности в этом дивизионе мне мало кто даст фору. Но и удар здесь очень важен. И он у меня есть. А вот в Усика с этим могут возникнуть проблемы. Посмотрим, сумеет ли он изменить свой стиль. Уверен, он может вкладываться в удары, бить намного сильнее. Но это палка о двух концах, ведь в таком случае он и сам будет пропускать больше. Не уверен, что он готов на это пойти", - сказал Хантер, который также недавно выступает в супертяжелом весе.

 

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