СММ ОБСЕ зафиксировала нарушение "тишины" на участке разведения сил в районе Петровского

8 января, 2020, 21:04

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки

Как сообщает "Новынарня", об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, который обнародовали 8 января.

"... В тот же день (7 января 2020 года), осуществляя мониторинг в 2 км к востоку от Богдановки, СММ ОБСЕ отчитывается о еще двух взрывах неопределенного происхождения, а также 30 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все ориентировочно за 1- 2,5 км к юго-востоку. Это происходило в пределах участка разведения в районе Петровского.

Патрулируя на западной окраине Петровского и к северу от него, наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения и примерно 120 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По оценке, все вне участка разведения, однако в пределах 5 км от ее края.

На участке разведения наблюдатели также видели человека в одежде военного типа с двумя собаками, который шел вблизи траншеи у северо-восточного угла участка разведения, а потом спустился в нее", - говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.