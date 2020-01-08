"Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будет курсировать каждый день
8 января, 2020, 20:15
С 23 января поезд Интерсити № 740 Киев - Кривой Рог будет курсировать ежедневно вместо через день
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Скоростной поезд Интерсити № 740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется 6:15 и прибывает в Киев в 11:53.
"Эти изменения позволят значительно улучшить сообщения мощного промышленного центра со столицей. Более того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести