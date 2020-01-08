"Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будет курсировать каждый день

8 января, 2020, 20:15

С 23 января поезд Интерсити № 740 Киев - Кривой Рог будет курсировать ежедневно вместо через день

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Скоростной поезд Интерсити № 740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется 6:15 и прибывает в Киев в 11:53.

"Эти изменения позволят значительно улучшить сообщения мощного промышленного центра со столицей. Более того, поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты", - говорится в сообщении.