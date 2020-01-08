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Espreso.tvОбщество"СНБО должен работать нонстоп": Емец о падении самолета в Иране и обострении на Ближнем Востоке

"СНБО должен работать нонстоп": Емец о падении самолета в Иране и обострении на Ближнем Востоке

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет работать непрерывно в связи с падением украинского самолета в Иране после ракетного обстрела иранской армией военных баз США в Ираке

Об этом заявил в Facebook экс-нардеп, экс-член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Над Ираком, Ираном и Оманским заливом закрыли воздушное пространство для самолетов США. Белый дом гудит слухами об объявлении войны Ирану. Израиль стал заложником ситуации как ближайший союзник США в регионе. Дубай под прицелом, поскольку оттуда вылетели американские F35. Украинский самолет МАУ из 180 людьми возможно сбит. Если это так - мы участники третьей мировой. Убежден, СНБО должен работать в режиме нонстоп. Развитие событий чрезвычайно динамично ", - написал Емец.

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
  • В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
  • В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
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