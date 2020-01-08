"СНБО должен работать нонстоп": Емец о падении самолета в Иране и обострении на Ближнем Востоке

8 января, 2020, 09:53

Совет национальной безопасности и обороны Украины будет работать непрерывно в связи с падением украинского самолета в Иране после ракетного обстрела иранской армией военных баз США в Ираке

Об этом заявил в Facebook экс-нардеп, экс-член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Над Ираком, Ираном и Оманским заливом закрыли воздушное пространство для самолетов США. Белый дом гудит слухами об объявлении войны Ирану. Израиль стал заложником ситуации как ближайший союзник США в регионе. Дубай под прицелом, поскольку оттуда вылетели американские F35. Украинский самолет МАУ из 180 людьми возможно сбит. Если это так - мы участники третьей мировой. Убежден, СНБО должен работать в режиме нонстоп. Развитие событий чрезвычайно динамично ", - написал Емец.