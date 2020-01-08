"Милан" может приобрести владелец Louis Vuitton

8 января, 2020, 14:01

Президент Louis Vuitton Бернар Арно близок к покупке итальянского футбольного клуба "Милан", который принадлежит американскому гедже-фонду Elliot

Об этом сообщает SempreMilan .

Американский гедже-фонд Elliot продолжает искать нового владельца для итальянского "Милана". Президент фонда Пол Сингер обсуждает возможность продажи клуба руководителю Louis Vuitton Бернару Арно, переговоры достигли решающей стадии.

"Милан" перешел в собственность Eliott в 2018-м году после того, как предыдущий владелец клуба Юнхун Ли не смог вернуть фонду кредит.

После 18-го тура чемпионата Италии команда занимает 12-е место, в активе "Милана" 22 очка.