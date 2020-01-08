"Милан" может приобрести владелец Louis Vuitton
8 января, 2020, 14:01
Президент Louis Vuitton Бернар Арно близок к покупке итальянского футбольного клуба "Милан", который принадлежит американскому гедже-фонду Elliot
Об этом сообщает SempreMilan .
Американский гедже-фонд Elliot продолжает искать нового владельца для итальянского "Милана". Президент фонда Пол Сингер обсуждает возможность продажи клуба руководителю Louis Vuitton Бернару Арно, переговоры достигли решающей стадии.
"Милан" перешел в собственность Eliott в 2018-м году после того, как предыдущий владелец клуба Юнхун Ли не смог вернуть фонду кредит.
После 18-го тура чемпионата Италии команда занимает 12-е место, в активе "Милана" 22 очка.
- 27 декабря стало известно, что шведский нападающий Златан Ибрагимович заработает 3 млн евро за шесть месяцев в итальянском "Милане".
- 11 декабря новым главным тренером "Наполи" стал Дженнаро Гаттузо , который перед этим тренировал "Милан".
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