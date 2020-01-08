"Бавария" избрала легендарного голкипера председателем правления клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Баварии" .
В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, а затем заменит его на этом посту.
"Я выступал за" Баварию "на протяжении 14 лет. Когда поступило предложение, я раздумывал недолго. Продолжить эту историю успеха, продолжать побеждать и, возможно, еще добавить - это именно тот большой вызов, который соответствует моему характеру", - сказал Кан.
Оливер Кан играл за "Баварию" с 1994 до 2008 года. Вместе с мюнхенцами 8 раз выиграл чемпионат Германии, победил в Лиге чемпионов и стал обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Также выступал за немецкий "Карлсруэ".
В составе сборной Германии сыграл 86 матчей и является вицечемпионом мира-2002.
Напомним, в сентябре 2019 голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер заявил о намерении после финальной части Евро-2020 завершить карьеру в сборной Германии.
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