"Бавария" избрала легендарного голкипера председателем правления клуба

8 января, 2020, 14:21

Знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан стал одним из топ-менеджеров "Баварии", а через два года займет должность главы правления мюнхенского клуба

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии" .

В ближайшие два года 50-летний Кан будет помогать председателю правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, а затем заменит его на этом посту.

"Я выступал за" Баварию "на протяжении 14 лет. Когда поступило предложение, я раздумывал недолго. Продолжить эту историю успеха, продолжать побеждать и, возможно, еще добавить - это именно тот большой вызов, который соответствует моему характеру", - сказал Кан.

Оливер Кан играл за "Баварию" с 1994 до 2008 года. Вместе с мюнхенцами 8 раз выиграл чемпионат Германии, победил в Лиге чемпионов и стал обладателем Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Также выступал за немецкий "Карлсруэ".

В составе сборной Германии сыграл 86 матчей и является вицечемпионом мира-2002.

Напомним, в сентябре 2019 голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер заявил о намерении после финальной части Евро-2020 завершить карьеру в сборной Германии.