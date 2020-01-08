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Espreso.tvОбществоПрезидент Эстонии не приняла подаренную Путиным бутылку крымского шампанского

Президент Эстонии не приняла подаренную Путиным бутылку крымского шампанского


фото: kremlin
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России ко дню ее рождения бутылку крымского шампанского

Об этом сообщило эстонское издание Eesti Ekspress .

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", - говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря. Официально администрация президента Эстонии не сообщила об этой ситуации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.

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