Президент Эстонии не приняла подаренную Путиным бутылку крымского шампанского
8 января, 2020, 12:57
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России ко дню ее рождения бутылку крымского шампанского
Об этом сообщило эстонское издание Eesti Ekspress .
"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", - говорится в сообщении.
Глава государства отметила юбилей 30 декабря. Официально администрация президента Эстонии не сообщила об этой ситуации.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.
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