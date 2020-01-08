Порошенко выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране
8 января, 2020, 09:28
Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии
Об этом он написал в Facebook.
"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами. Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии", - написал он .
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