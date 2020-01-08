Порошенко выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране

8 января, 2020, 09:28

Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии

Об этом он написал в Facebook.

"Нет большего горя, как терять близких. Мои искренние соболезнования родным и друзьям погибших сегодня в трагической катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране. Молимся и скорбим вместе с вами. Неотложная задача власти - обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии", - написал он .