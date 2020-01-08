Падение украинского самолета в Иране: Разумков заявил о необходимости помочь семьям погибших

8 января, 2020, 08:29

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе украинского самолета Boeing 737, который упал в Тегеране

Об этом Разумков написал в Facebook.

"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней", - написал Разумков.

Председатель парламента также заявил о необходимости помочь семьям погибших

"Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", - добавил спикер Рады.