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Espreso.tvОбществоПадение украинского самолета в Иране: Разумков заявил о необходимости помочь семьям погибших

Падение украинского самолета в Иране: Разумков заявил о необходимости помочь семьям погибших

Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе украинского самолета Boeing 737, который упал в Тегеране

Об этом Разумков написал в Facebook.

"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней", - написал Разумков.

Председатель парламента также заявил о необходимости помочь семьям погибших

"Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", - добавил спикер Рады.

  • Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
  • В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
  • Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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