Падение украинского самолета в Иране: Разумков заявил о необходимости помочь семьям погибших
8 января, 2020, 08:29
Голова Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе украинского самолета Boeing 737, который упал в Тегеране
Об этом Разумков написал в Facebook.
"Трагическое утро. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней", - написал Разумков.
Председатель парламента также заявил о необходимости помочь семьям погибших
"Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших", - добавил спикер Рады.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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