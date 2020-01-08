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Espreso.tvОбществоОни спасали тех, кто находился на борту, - Бессмертный об экипаже Боинга

Они спасали тех, кто находился на борту, - Бессмертный об экипаже Боинга

Дипломат Роман Бессмертный высказал свое мнение относительно полетного решения экипажа самолета МАУ, что попал в авиакатастрофу в Иране

Это мнение он высказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Я прекрасно понимаю те экстремальные условия, в которых был экипаж. Это были люди, которые принимали решение, чтобы спасать тех, кто находился на борту. Даже список тех, кто находился на борту самолета, свидетельствует о том, что люди просто улетали оттуда", - сказал Бессмертный.

Он добавил, что экипаж прекрасно понимал, что пространство простреливается.

"Они знали, что произошли обстрелы баз США в соседнем государстве. Решение было принято, когда были прекращены атаки. Хотя известно о том, что за 2 часа до того, США закрыли пространство. И это был тот аргумент, по которому требовалось принимать решение", - отметил дипломат.

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