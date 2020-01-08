Они спасали тех, кто находился на борту, - Бессмертный об экипаже Боинга
Это мнение он высказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Я прекрасно понимаю те экстремальные условия, в которых был экипаж. Это были люди, которые принимали решение, чтобы спасать тех, кто находился на борту. Даже список тех, кто находился на борту самолета, свидетельствует о том, что люди просто улетали оттуда", - сказал Бессмертный.
Он добавил, что экипаж прекрасно понимал, что пространство простреливается.
"Они знали, что произошли обстрелы баз США в соседнем государстве. Решение было принято, когда были прекращены атаки. Хотя известно о том, что за 2 часа до того, США закрыли пространство. И это был тот аргумент, по которому требовалось принимать решение", - отметил дипломат.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета.
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