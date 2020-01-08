Официальный курс Нацбанк незначительно усилил гривну
8 января, 2020, 09:35
Национальный банк Украины установил на 8 января 2020 года официальный курс гривны на уровне 23,68 гривны за доллар
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