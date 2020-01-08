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Espreso.tvОбществоОфициальный курс Нацбанк незначительно усилил гривну

Официальный курс Нацбанк незначительно усилил гривну

Национальный банк Украины установил на 8 января 2020 года официальный курс гривны на уровне 23,68 гривны за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ укрепил курс на одну копейку по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс гривны относительно европейской валюты установлен на таком уровне:

Евро - 26,39 гривны за евро.

 

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