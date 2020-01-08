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Espreso.tvОбществоОбострение на Ближнем Востоке: НАТО выводит часть своего контингента из Ирака

Обострение на Ближнем Востоке: НАТО выводит часть своего контингента из Ирака

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака на фоне напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде

Как заявил представитель НАТО, Североатлантический альянс примет "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала, сообщает DW.

НАТО уже приостановил тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке - небоевые, учебные и консультационные программы по подготовке сил безопасности республики.

Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантам из государств Альянса, большинство из них - из Канады.

НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.

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