Обострение на Ближнем Востоке: НАТО выводит часть своего контингента из Ирака

8 января, 2020, 10:28

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака на фоне напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде

Как заявил представитель НАТО, Североатлантический альянс примет "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала, сообщает DW.

НАТО уже приостановил тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке - небоевые, учебные и консультационные программы по подготовке сил безопасности республики.

Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантам из государств Альянса, большинство из них - из Канады.

НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.