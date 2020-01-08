Обострение на Ближнем Востоке: НАТО выводит часть своего контингента из Ирака
8 января, 2020, 10:28
НАТО выводит часть своего контингента из Ирака на фоне напряженности в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде
Как заявил представитель НАТО, Североатлантический альянс примет "все необходимые меры предосторожности для защиты" своего персонала, сообщает DW.
НАТО уже приостановил тренировочную активность в рамках своей миссии в Ираке - небоевые, учебные и консультационные программы по подготовке сил безопасности республики.
Эта миссия насчитывает около 500 инструкторов и консультантам из государств Альянса, большинство из них - из Канады.
НАТО готова продолжить миссию, как только позволит ситуация, подчеркнул представитель альянса.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- По данным СМИ, в США рассматривают возможное введение санкций против Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации .
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