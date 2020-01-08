Наименьше за четверть века: в Германии рекордно сократилось автопроизводство
Об этом пишет Bloomberg.
Крупнейшие немецкие автопроизводители, в частности Volkswagen, BMW и Daimler, в 2019 году выпустили 4,66 млн машин. Это минимум с 1996 года.
За год производство сократилось на 9%, а относительно уровней 2016 года - почти на 18%. Главной проблемой для немецких концернов стал иностранный спрос: внутри страны продажи выросли на 4,5% и стали рекордными с 2009 года.
Экспортные заказы существенно сократились на фоне рецессии мирового автопрома, который завершил 2019 максимальным падением с глобального финансового кризиса.
Автопроизводители и их дилеры теряют покупателей второй год подряд: если в прошлом году они недосчитались 1,4% продаж, то в этом потеряют еще 4% (по оценке Fitch).
"Зоной бедствия" становится Китай, где за январь-октябрь продажи упали на 11%, а по итогам года станут меньше на 2,1 млн машин (21,6 млн), прогнозирует Fitch.
Экономика Германии балансирует на грани рецессии: в третьем квартале она показала рост на 0,1% ко второму кварталу, когда был зафиксирован спад на 0,1%.
В годовом выражении ВВП прибавил 1% в третьем квартале, 0% - во втором, а в первом квартале упал на 0,6%.
МВФ прогнозирует рост немецкой экономики на 0,5% по итогам прошлого года и ускорение до 1,2% в 2020 году.
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