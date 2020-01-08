МИД Ирака вызвало посла Ирана из-за авиаударов по военным базам США

8 января, 2020, 21:35

Министерство иностранных дел Ирака заявило, что отвергает ракетную атаку Ирана и будет вызывать посла Тегерана в Багдаде, чтобы передать ноту протеста

Об этом сообщает Reuters .

"Министерство иностранных дел отвергает эти нападения и считает их нарушением суверенитета Ирака", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Ирак является независимым государством и его внутренняя безопасность является его приоритетом. Мы не позволим ему стать полем боя.

"Министерство иностранных дел вызовет посла Исламской Республики Иран и передаст это ему", - говорится в сообщении.