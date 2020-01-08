МИД обнародовал информацию о гражданстве всех погибших в авиакастрофе в Иране

8 января, 2020, 10:29

В Министерстве иностранных дел рассказали о гражданстве жертв авиакастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины" разбившегося после взлета в Иране

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр сообщил, что кроме 11 граждан Украины, на борту находились граждане еще 6 стран.

Больше всего погибших среди граждан Исламской республики Иран: 82 человека.

Также на борту находилось 63 гражданина Канады, 10 Швеции, 4 - из Афганистана, и по 3 человека из Германии и Великобритании.

Глава МИД Украины выразил соболезнования и сообщил, что украинская власть продолжает расследование катастрофы.