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Espreso.tvОбществоМИД обнародовал информацию о гражданстве всех погибших в авиакастрофе в Иране

МИД обнародовал информацию о гражданстве всех погибших в авиакастрофе в Иране


фото: МЗС України
В Министерстве иностранных дел рассказали о гражданстве жертв авиакастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины" разбившегося после взлета в Иране

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министр сообщил, что кроме 11 граждан Украины, на борту находились граждане еще 6 стран.

Больше всего погибших среди граждан Исламской республики Иран: 82 человека.

Также на борту находилось 63 гражданина Канады, 10 Швеции, 4 - из Афганистана, и по 3 человека из Германии и Великобритании.

Глава МИД Украины выразил соболезнования и сообщил, что украинская власть продолжает расследование катастрофы.

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