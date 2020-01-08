МИД обнародовал информацию о гражданстве всех погибших в авиакастрофе в Иране
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Министр сообщил, что кроме 11 граждан Украины, на борту находились граждане еще 6 стран.
Больше всего погибших среди граждан Исламской республики Иран: 82 человека.
Также на борту находилось 63 гражданина Канады, 10 Швеции, 4 - из Афганистана, и по 3 человека из Германии и Великобритании.
Глава МИД Украины выразил соболезнования и сообщил, что украинская власть продолжает расследование катастрофы.
Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе # PS752 :- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020
Иран - 82;
Канада - 63;
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10;
Афганистан - 4;
ФРГ - 3;
Великобритания - 3.
Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование.
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