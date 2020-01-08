Международные резервы Украины выросли на 22%, это рекорд с 2012 года, - НБУ
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор уточнил, что такой объем резервов не только превысил последний прогноз Нацбанка ($ 23 млрд, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года.
"Увеличить международные резервы всего на $ 4,5 млрд за год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну. Наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране ", - добавили в сообщении.
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