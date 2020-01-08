Ломаченко назвали главным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы

8 января, 2020, 18:30

Эксперт Лайл Фитсиммонс назвал 31-летнего Василия Ломаченко главным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы всех действующих боксеров

Об этом сообщает xsport.ua .

Рейтинг действующих боксеров, у которых больше всего шансов попасть в Международный боксерский зал славы, по версии Boxing Scene:

1. Василий Ломаченко - если предположить, что он будет боксировать до 35 лет, то следует ожидать его введение в 2028 или 2029 году.

2. Эррол Спенс - ему нужно еще несколько лет для того, чтобы подтвердить свой статус и он может получить свою возможность вместе с Ломаченко в 2029 году.

3. Майки Гарсия - 2025-й или 2026-й год.

4. Сауль Альварес - 2029-й год.

5. Энтони Джошуа - 2030-й год.

Лайл Фитсиммонс, который пишет о профессиональном боксе с 1995 года, заявил, что Теофимо Лопес имеет возможность попадания в Международный зал боксерской славы. Вероятность этого - 33%.

31-летний Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе.