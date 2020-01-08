Корабль ФСБ собирал разведданные во время украинской операции на Азове

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В подразделениях Объединенных сил, участвующих в операции на Приазовском направлении, продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб.

В частности, во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных.

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.