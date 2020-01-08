К боевикам прибыли новые группы снайперов, - разведка

8 января, 2020, 16:20

На Донбасс прибыли сведенные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка проводилась Россией в конце декабря 2019 года

Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"К передовым подразделениям 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сведенные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в течение праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесение ущерба личному составу ВСУ. Разведгруппы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений Объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.