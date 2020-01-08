Facebook начнет удалять манипулятивные видео

8 января, 2020, 15:26

Социальная сеть Facebook будет удалять видео, измененные с помощью искусственного интеллекта

Об этом сообщается в блоге компании, передает УНИАН.

"Хотя эти видео все еще редкость в интернете, они представляют серьезную проблему для отрасли и общества, поскольку их использование увеличивается", - отметила вице-президент Facebook по управлению глобальной политикой Моника Бикерт.

Для определения манипулятивных видео в Facebook будут пользоваться двумя критериями.

"Видео было изменено неочевидным для обычного зрителя образом, заставляя пользователя думать, что герой видео сказал слова, которые он в действительности не говорил. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент на видео ", - говорится в сообщении.

В Facebook утверждают, что не будут удалять юмористические и пародийные ролики. В компании отметили, что не соответствующие новым правилам соцсети ролики будут доступны для дополнительной проверки независимыми фактчекерамы, с которыми Facebook заключил соответствующие соглашения.