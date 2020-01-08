Facebook начнет удалять манипулятивные видео
Об этом сообщается в блоге компании, передает УНИАН.
"Хотя эти видео все еще редкость в интернете, они представляют серьезную проблему для отрасли и общества, поскольку их использование увеличивается", - отметила вице-президент Facebook по управлению глобальной политикой Моника Бикерт.
Для определения манипулятивных видео в Facebook будут пользоваться двумя критериями.
"Видео было изменено неочевидным для обычного зрителя образом, заставляя пользователя думать, что герой видео сказал слова, которые он в действительности не говорил. Видео было создано с помощью искусственного интеллекта или машинного обучения, который объединяет, заменяет или накладывает контент на видео ", - говорится в сообщении.
В Facebook утверждают, что не будут удалять юмористические и пародийные ролики. В компании отметили, что не соответствующие новым правилам соцсети ролики будут доступны для дополнительной проверки независимыми фактчекерамы, с которыми Facebook заключил соответствующие соглашения.
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