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Espreso.tvОбществоЭто операция ФСБ руками высших должностных лиц страны, - Антоненко о подозрении в убийстве Шеремета

Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны, - Антоненко о подозрении в убийстве Шеремета


фото: hromadske.ua
Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко прокомментировал, почему именно ему следствие решило объявить подозрение

Об этом он рассказал в интервью theБабелю .

"Что касается подозрения ... Я в шоке. Мнения разные: это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я - известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я прямое влияние на оборонную способность Украине, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы. Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это", - сказал Антоненко.

Также он отметил, что это политическое преследование, заказ.

"Тупое прикрепления круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема - я никого не знаю", - добавил Антоненко.

По его словам, еще один вариант - политическая карьера главы МВД.

"Любым образом удержаться в должности или получить кресло премьера. Одним словом - заказ", - сказал Антоненко.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.

  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.

  • 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

  • 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.

  • 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не  началось, заседание перенесли на 8 января.

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