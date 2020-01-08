Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны, - Антоненко о подозрении в убийстве Шеремета

8 января, 2020, 16:31

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко прокомментировал, почему именно ему следствие решило объявить подозрение

Об этом он рассказал в интервью theБабелю .



"Что касается подозрения ... Я в шоке. Мнения разные: это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я - известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я прямое влияние на оборонную способность Украине, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы. Я очень боюсь за жизнь своей семьи, жены и детей. Не исключаю, что могут, как Шеремету, подложить взрывчатку в мою машину. Считаю, что это дело одних и тех же людей. Уверен, что те, кто пытается оболгать и обвинить нас, знают, кто это", - сказал Антоненко.

Также он отметил, что это политическое преследование, заказ.



"Тупое прикрепления круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема - я никого не знаю", - добавил Антоненко.



По его словам, еще один вариант - политическая карьера главы МВД.

"Любым образом удержаться в должности или получить кресло премьера. Одним словом - заказ", - сказал Антоненко.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.