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Espreso.tvОбществоДуда отказался Ехать на форум в Израиле, где будет выступать Путин

Дуда отказался Ехать на форум в Израиле, где будет выступать Путин


фото: polradio
Президент Польши Дуда объявил, что не полетит 23 января в Израиль на World Holocaust Forum, который организуется в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау

Об этом сообщает Польское радио .

Причиной решения Дуди стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение президента целесообразно, ведь Мировой форум Холокоста может оказаться политическим событием.

"Это хорошее решение. Тем более, что четырьмя днями позже состоится посвященная этой теме встреча в Аушвице. Для нас важно чествование памяти жертв в присутствии тех, кто уцелел. А встреча в Иерусалиме может, собственно, оказаться встречей политического характера, встречей интерпретации. Мы бы хотели этого избежать. А здесь в Аушвице президент Дуда будет хозяином встречи, следовательно он будет иметь возможность выступить с речью, а также, возможно, отреагировать на слова, которые прозвучат четырьмя днями ранее ", - пояснил он.
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