Дуда отказался Ехать на форум в Израиле, где будет выступать Путин
8 января, 2020, 14:17
Президент Польши Дуда объявил, что не полетит 23 января в Израиль на World Holocaust Forum, который организуется в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау
Об этом сообщает Польское радио .
Причиной решения Дуди стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение президента целесообразно, ведь Мировой форум Холокоста может оказаться политическим событием.
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