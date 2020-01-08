День в зоне ООС: ранили 2 украинских военных

8 января, 2020, 18:16

В течение 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

С начала 8 января в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.