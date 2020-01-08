Цена на золото превысила 6-летний максимум

8 января, 2020, 13:43

Цена золота подскочила до максимального уровня более чем за шесть лет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. А цена палладия достигла исторического максимума

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Цена золота на спотовом рынке в Лондоне поднялась в ходе торгов в понедельник на 2,3%, до $ 1588,13 за унцию - максимума с апреля 2013 года - и на 13:10 по Киеву составляла $ 1577,83 за унцию.

Цена палладия на спотовом рынке достигла рекордных $ 2027,91 за унцию.

Напряжение в отношениях США и Ирана резко усилилось в конце прошлой недели, когда стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США.

Согласно прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group Inc., в условиях текущего кризиса золото может оказаться в более выигрышном положении, чем нефть, пишет агентство Bloomberg. Его цена может достичь $ 1600 за унцию, если напряжение в отношениях США и Ирана усилится еще больше, прогнозируют аналитики UBS Group AG и ABN Amro Bank AV.

Повышенный интерес инвесторов к активам "тихой гавани" также способствует росту цен на палладий. Поддерживает котировки и последующий дефицит драгоценного металла в мире из-за ужесточения стандартов для автомобилей по выбросам в атмосферу. Сейчас спрос на палладий превышает предложение, и в долгосрочной перспективе металл продолжит расти в цене, отмечает аналитик брокерской компании Pepperstone Ltd. Шон Маклин.

Серебро и платина также дорожают. Цена серебра на спотовом рынке в ходе торгов в понедельник поднималась до $ 18,5081 за унцию - максимума с 25 сентября.