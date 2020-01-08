Авиакатастрофа в Иране: Путин отправил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями близким погибших украинцев

8 января, 2020, 12:56

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщает сайт Кремля.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится на сайте.

Путин также направил телеграмму президенту Исламской Республики Иран Хасана Рухани, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - отметил Путин.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета.