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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Путин отправил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями близким погибших украинцев

Авиакатастрофа в Иране: Путин отправил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями близким погибших украинцев


фото: reuters
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани в связи с катастрофой пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"

Об этом сообщает сайт Кремля.

"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном.

Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится на сайте.

Путин также направил телеграмму президенту Исламской Республики Иран Хасана Рухани, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - отметил Путин.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета.

 

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