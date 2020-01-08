Авиакатастрофа в Иране: Путин отправил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями близким погибших украинцев
Об этом сообщает сайт Кремля.
"Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном.
Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится на сайте.
Путин также направил телеграмму президенту Исламской Республики Иран Хасана Рухани, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран
"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - отметил Путин.
Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину.
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Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией .
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