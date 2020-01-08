Авиакатастрофа в Иране: бортпроводница опубликовала фото экипажа перед вылетом
8 января, 2020, 21:50
"Мои дорогие ангелы ... Вы навсегда в наших сердцах ... пусть земля будет вам пухом ... Я не могу это принять", - написала Юлия в соцсети.
Бортпроводница МАУ опубликовала фотографию экипажа рейса PS752, который потерпел катастрофу в Иране
На своей странице в Instagram коллега погибших отметила, что совместное фото команда сделала перед выходом из гостиницы. Девушка отмечает, что не может поверить в то, что произошло с его товарищами.
"Мои дорогие ангелы ... Вы навсегда в наших сердцах ... пусть земля будет вам пухом ... Я не могу это принять", - написала Юлия в соцсети.
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