Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране
8 января, 2020, 11:59
Премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Тегеране
Об этом он написал в Facebook .
"Трагическое утро. 177 погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране ... Искренние соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа. Сочувствие всем, кто шокирован трагедией", - написал он.
"Власть должна как можно быстрее выяснить причины, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
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