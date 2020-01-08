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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране

Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране


фото: nfront.org.ua
Премьер-минстр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выразил соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Тегеране

Об этом он написал в Facebook .

"Трагическое утро. 177 погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране ... Искренние соболезнования родным погибших пассажиров и экипажа. Сочувствие всем, кто шокирован трагедией", - написал он.

"Власть должна как можно быстрее выяснить причины, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

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