Задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - Рожкова
Об этом она сказала в интервью UATV.
"2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики ", - отметила Рожкова.
По ее словам, сейчас в Украине макрофинансовая стабильность.
"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и в результате этого экономика начнет кредитовать", - добавила она.
Рожкова рассказала, что в банковской системе за 11 месяцев 2019 года было почти 60 млрд грн прибыли.
"Процесс реструктуризации плохих долгов идет, а в результате того, что у нас укрепилась национальная валюта, нагрузка на те предприятия уменьшается. Это означает, что есть шанс восстановить свое производство, и дальше развиваться", - сказала Рожкова.
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