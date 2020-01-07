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Espreso.tvМирЗабастовка во Франции: протестующие заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов

Забастовка во Франции: протестующие заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов

Французские профсоюзы заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит горючего на автозаправочных станциях

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сейчас сообщается о блокировании нефтеперерабатывающих заводов Exxon Mobil France. Министерство охраны окружающей среды заявило, что все французские НПЗ продолжают функционировать, но в пяти из семи временно возникли трудности.

Сейчас топлива нет только на 24 французских АЗС, однако профсоюзы обещают продолжать блокирование минимум до пятницы.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что стране не грозит дефицит топлива, и полиция обеспечит то, чтобы нефтебазы не были заблокированы.

Филипп заявил, что открыт для обсуждения изменений среднего возраста выхода на пенсию, что является одним из главных моментов по пенсионной реформе.

  • Напомним, пенсионная реформа Макрона предусматривает введение так называемого возраста равновесия, что является фактическим увеличением пенсионного возраста. Социологический опрос Elabe показывает, что эту инициативу плохо воспринимают 66% французов.
  • Один из крупнейших профсоюзов страны CGT уже объявил, что единственным выходом для властиявляется  "полній отзыв этой плохой реформы".
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