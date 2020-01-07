В Иране отложили похороны генерала Сулеймани после гибели людей в массовой давке

7 января, 2020, 15:17

Похороны генерала Касема Сулеймани в иранском городе Керман отложили после гибели людей в давке на траурном шествии

Количество погибших уже достигло 40 человек, пострадали более 200. Новую дату похорон пока не назвали, сообщает ISNA.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.