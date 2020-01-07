В Иране отложили похороны генерала Сулеймани после гибели людей в массовой давке
7 января, 2020, 15:17
Похороны генерала Касема Сулеймани в иранском городе Керман отложили после гибели людей в давке на траурном шествии
Количество погибших уже достигло 40 человек, пострадали более 200. Новую дату похорон пока не назвали, сообщает ISNA.
Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- По данным СМИ, в США рассматривают возможное введение санкций против Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
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