В Турции прошло Рождественское богослужение на украинском языке
Об этом сообщает Укринформ .
Праздничное богослужение провел священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий
"Поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества. Мы сегодня пели вместе, славили Господа. Он никогда не оставлял и не оставит нас. Рад этой возможности быть здесь, встретиться с общиной. Надеюсь, что и в будущем мы, с милостью Божьей, будем собираться, встречаться ", - обратился к присутствующим архимандрит.
Во время богослужения было зачитано приветствие Вселенского патриарха Варфоломея, в котором в частности говорилось о важности веры, ее укреплении, объединении вокруг нее в наше непростое, наполненное вызовами и изменениями время.
"Сегодняшнее богослужение совершается в особую дату - ровно год назад Украине, украинскому народу, украинской церкви было даровано Томос. И важно, что сегодня праздничная служба проводится священником Вселенского патриархата и мы отмечаем этот праздник вместе. Послание Вселенского Патриарха - это глобальный документ, в нем очень много символов, каждый из нас может найти в нем ответы на многие вопросы ", - обратился посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Богослужение проводилось на украинском языке. После него верующие пели традиционные колядки.
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