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Espreso.tvОбществоВ ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Помпео

В ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Президент подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Президент поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский также выразил особую благодарность Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.

Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Зеленского и Помпео.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

  • Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским переноса своего визита в Украину.

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