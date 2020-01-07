В ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Помпео

7 января, 2020, 10:33

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Президент подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Президент поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский также выразил особую благодарность Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.

Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Зеленского и Помпео.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.